الأمن السوداني يوقف عددا من المحتجين

أوقفت الشرطة السودانية، اليوم الثلاثاء 16 يناير/ كانون الثاني، عددا من الأشخاص تجمعوا في منطقة حدائق الشهداء المقابلة للقصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم، استعدادا لمظاهرة دعا لها الحزب الشيوعي احتجاجا على ارتفاع الأسعار.

أوقفت الشرطة السودانية، اليوم الثلاثاء 16 يناير/ كانون الثاني، عددا من الأشخاص تجمعوا في منطقة حدائق الشهداء المقابلة للقصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم، استعدادا لمظاهرة دعا لها الحزب الشيوعي احتجاجا على ارتفاع الأسعار.

وأفادت المصادر الميدانية “، بأن قوات الشرطة انتشرت بكثافة في المنطقة المحيطة بحدائق الشهداء المقابلة للقصر الجمهوري في الخرطوم، على خلفية دعوة الحزب الشيوعي، لاحتجاجات سليمة، وتسليم مذكرة لحاكم الخرطوم، برفضهم السياسات الاقتصادية الأخيرة التي أدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وتقوم الشرطة بتفريق مواطنين توافدوا إلى المنطقة للمشاركة في الاحتجاج.

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