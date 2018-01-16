وئام وهاب: كلامي كان يستهدف ملفاً محدداً

غرّد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب على حسابه الخاص عبر تويتر موضحًا ما صدر عنه في إحدى المقابلات.

وقال: “تحدثت في مقابلة سابقة عن وزراء القوات وحزب الله والوزير فنيانوس بأنهم غير متورطين بملفات فساد ولم أقصد بأن كل الآخرين فاسدين لأن في الحكومة عدد من الوزراء الأوادم إلا أن كلامي كان يستهدف ملفاً محدداً هو الفايبر أوبتك والوزراء المشاركين بصفقته”.

تحدثت في مقابلة سابقة عن وزراء القوات وحزب الله والوزير فنيانوس بأنهم غير متورطين بملفات فساد ولم أقصد بأن كل الآخرين فاسدين لأن في الحكومة عدد من الوزراء الأوادم إلا أن كلامي كان يستهدف ملفاً محدداً هو الفايبر أوبتك والوزراء المشاركين بصفقته — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) January 16, 2018

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