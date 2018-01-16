نديم قطيش: هذا ما شكلته أنا وعقاب صقر!

نشر الإعلامي نديم قطيش عبرحسابه الخاص” تويتر”، صورة تجمعه بالنائب عقاب صقر، مرفقة بالقول التالي:

“تقرير @ALJADEEDNEWS أمس غير صحيح. لم أشكل مع القائد عقاب صقر غرفة عمليات، انما شكلنا “صالة” عمليات ذات شرفة وضوء نهاري جميل. وبسبب فشل المؤامرة فهي معروضة الان بسعرٍ مغرٍ للبيع او الايجار. وهنا يظهر القائد كاتباً احد التقارير التي أذاعها الجديد أمس”.

تقرير @ALJADEEDNEWS أمس غير صحيح. لم أشكل مع القائد عقاب صقر غرفة عمليات، انما شكلنا "صالة" عمليات ذات شرفة وضوء نهاري جميل. وبسبب فشل المؤامرة فهي معروضة الان بسعرٍ مغرٍ للبيع او الايجار. وهنا يظهر القائد كاتباً احد التقارير التي أذاعها الجديد أمس. pic.twitter.com/LgEETjKeLt — Nadim Koteich (@NadimKoteich) January 16, 2018

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