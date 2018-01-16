إستعدّوا للطقس العاصف والمثلج ..منخفضٌ جوي يضرب لبنان!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما إجمالا مع أمطار متفرقة تشتد أحيانا ورياح ناشطة خصوصا شمال البلاد ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق. يتوقع إنفراجات واسعة بدءا من بعد الظهر لا سيما في المناطق الساحلية. وجاء في النشرة:

-الحالة العامة: طقس متقلب وبارد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح الاربعاء حيث يبدأ تأثير منخفض جوي مصدره اوروبا الشرقية مما يؤدي الى طقس ماطر وبارد يشتد تأثيره بدءا من ظهر الخميس حيث يصبح عاصفا ويستمر حتى ظهر يوم الجمعة.

-الطقس المتوقع في لبنان:





الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات وتهطل أمطار خفيفة متفرقة من حين لاخر. نحذر من خطر تكون الجليد خلال ساعات الصباح الأولى والليل على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1400 متر.

الأربعاء: غائم إجمالا مع أمطار متفرقة تشتد أحيانا ورياح ناشطة خصوصا شمال البلاد ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق. يتوقع إنفراجات واسعة بدءا من بعد الظهر ولا سيما في المناطق الساحلية.

الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خلال الفترة الصباحية وتهطل بعض الأمطار المتفرقة، تبدأ الحرارة بالإنخفاض التدريجي بدءا من الظهر حيث يتحول الى غائم وممطر بغزارة مع رياح شديدة تصل الى ال90 كم/س يرتفع معها موج البحر الى حدود ال 6 أمتار، تبدأ الثلوج بالتساقط مساء بدءا من 1300 متر وتتدنى ليلا الى ال1000 متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية، مع تدن إضافي بدرجات الحرارة فجر يوم الجمعة.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 19 درجة، فوق الجبال من 4 الى 11 ردجة، في الارز من -3 الى درجتين، في الداخل من 5 الى 13 درجة.

-الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.

-الانقشاع متوسط يسوء أحيانا على المرتفعات.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 75%.

– حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 18 درجة.

-الضغط الجوي 767 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:06:47 ساعة غروب الشمس: 16:54



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