كيف علقت “اليونيفيل” على ما ينوي العدو فعله؟

قال الناطق الرسمي باسم قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” اندريا تيننتي رداً على سؤال حول نية العدو الاسرائيلي البدء ببناء الجدار الفاصل على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة: “اطلعت اليونيفيل على التقارير الاعلامية، وقيادتها تتواصل مع الطرفين بشكل تام من أجل إيجاد حل مشترك لهذا الموضوع، ومن اجل تحسين الترتيبات الأمنية في لمنطقة”.

وأضاف في تصريح لـ”الوكالة الوطنية للاعلام”: “نظراً لحساسية هذه المنطقة، نحن نعتبر انّه من الحتمي والضروري ان نتوصل الى حلول متفق عليها مع الطرفين من أجل تخفيف احتمالات التوترات المتفرقة، وكذلك من أجل تقليل نطاق اي سوء تفاهم محتمل بين الأطراف. وتستمر اليونيفيل في التأكيد للطرفين على حساسية القيام بأي أعمال على طول الخط الأزرق”.

وختم تيننتي: “من المهم جدا لكافة الأطراف أن يستفيدوا من ترتيبات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها اليونيفيل، بما في ذلك الاجتماع الثلاثي، من أجل ايجاد حلول تهدف لمنع الخروقات والتقليل من التوتر وحفظ الاستقرار في منطقة العمليات”.

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