خامنئي يشن هجوما حادا على السعودية

اتهم مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي السعودية بـ”خيانة الأمة الإسلامية” بتقديمها “المساعدة” للولايات المتحدة وإسرائيل.

وجاءت اتهامات خامنئي خلال استقباله المشاركين في مؤتمر اتحاد برلمانات دول منظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء في طهران.

كما دعا خامنئي إلى التسوية في اليمن والبحرين، مشددا على أن قضية اليمن والبحرين هي “من القضايا الأساسية والهامة التي خلّفت جروحا عميقة”.

وأضاف: “فلسطين جسد واحد وتاريخ واحد من النهر إلى البحر والقدس عاصمة فلسطين”.

“لا ينبغي السماح لإمبراطورية الإعلام الغربي الخطيرة والمخيفة والتي يسيطر عليها الصهاينة، بأن تتجاهل القضايا الرئيسة والمهمة في العالم الإسلامي”.

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