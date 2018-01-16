الخارجية الأوكرانية تطلق مركزًا للتأشيرات في لبنان

أطلقت وزارة خارجية أوكرانيا مركزًا للتأشيرات في لبنان تحت مسمى “VFS GLOBAL”، حيث سيصبح بإمكان الأشخاص الأجانب في لبنان، ابتداء من 17 كانون الثاني 2018، التقدّم بطلب للحصول على تأشيراتهم الأوكرانية من خلال المركز.

ويأتي إطلاق المركز نتيجة لجهود وزارة الخارجية الأوكرانية الرامية إلى تسهيل تقديم طلبات الحصول على التأشيرة وتحسين خدمات التأشيرة الأوكرانية. وسيتم تشغيله من قبل شركة “VF Worldwide Holding Ltd” الرائدة عالميا في هذا المجال، وسوف تتلقى طلبات الحصول على التأشيرة من الأجانب، وتقوم بتقديم المساعدة في ملء وتسجيل استمارات طلب التأشيرة، فضلا عن تقديم خدمات إضافية عند الطلب، بما في ذلك أخذ صور للمتقدمين للتأشيرة، ونسخ من الوثائق المرفقة، وتوفير خيارات التأمين الطبي / السفر، وخدمات البريد السريع، والرسائل النصية، وغيرها.

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