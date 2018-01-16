أوهم قاصراً بالزواج وإعتدى عليها!

ذكرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، في بيان، “المواطنين والمقيمين والنازحين، بضرورة مراقبة أطفالهم في أثناء استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي نظراً لما ترتبه من تداعيات خطيرة على المجتمع وبخاصة الاطفال منهم، وتحذيرهم من التعرف أو مقابلة أيّ شخص يتعرفون عليه من خلال تلك المواقع”.

وأضاف البيان: “في هذا السياق، يواصل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية متابعة أيّ شكوى ترده حول قيام أشخاص باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للاحتيال على الآخرين، وتمكن من توقيف شخص لقيامه بالاعتداء على فتاة قاصر بعد تواصله معها عبر هذه المواقع. ونتيجة للتحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت دورية من المكتب بتاريخ 12/01/2018 من توقيفه. وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على الاعتداء على الفتاة القاصر، بعد تعرفه عليها عبر حساب الكتروني وإيهامها بالزواج منها. وقد تبيّن أنّه يتعاطى المخدرات ومن أصحاب السوابق في عمليات السلب بقوة السلاح. وقد أودع الموقوف القضاء المختص، بناء لإشارته”.

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