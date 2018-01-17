لـ”حزب الله”.. 3 ثوابت انتخابية

أشارت صحيفة “الأنباء الكويتية” إلى أن حزب الله أطلق عمليا نقاشات داخلية لحسم من سيبقى من النواب الحاليين، ومن الشخصـيات التي ستدخل لوائحه. ثمة 3 ثوابت حتى الآن، أولاها وجود ارتـيـاح واضـح بـأنـه وحلفـاءه سـيـنـجـحـون في تكوين غالبيـة نـيابـيــة مريـحـة، والثابتة الثانية هي التحالف ضمن لوائح موحدة مع حركة أمل، والثابتة الـثالثة الالتزام بالتحالف مع التيار الوطني الحر على نطاق واسع، مع الإقرار بوجود فراق سيحصل حكـما في بعض الدوائر.

وثمة قرار حاسم لدى حزب الله بعدم خسارة أي من حليفيه، وهو يوازن بين مصالح الرئاستين الأولى والثانية، ويتعامل بحساسـية شـديدة مع الموقف كي لا يتحول الى جزء من مواجهة لا يريدها، عـلى الـرغم مـن تــأييده الضمني لموقف رئيس المجلس في ملف “المرسوم”، لكنه لا يجد نفسه مضطرا لتعريض علاقته مع بعبدا لأي اهتزاز.ومادام الخطوط الحمراء لم تتجاوز الأمور سيبقى الحزب يدير التوازنات ويضبط إيقاع المشهد من دون التدخل مباشرة على خط الأزمة.

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