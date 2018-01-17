من “التغيير والإصلاح” إلى “القوات” ؟!

أكد النائب يوسف خليل في حديث لصحيفة”الجمهورية”أنه “صديق الجميع وليس لديه عداوة مع أحد، وما يحزّ في نفسه هو التعتيم الإعلامي وعدم التحدث معه في الإنتخابات من الفريق الذي ناضل معه”، ولفت الى ان “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو صديقه، لكنّ المشكلة هي عند البعض الذي لا يريد إظهار يوسف خليل لأنه يملك حيثية شعبية ويأخذ من دربهم”.

ويكشف خليل أنّ جلسته مع رئيس القوات سمير جعجع كانت ناجحة “وقطع كل مراحل الاتفاق على الانتخابات، وهناك بعض الاعتبارات الواجب مراعاتها، والاحتمال الأكبر أنه سيخوض الإنتخابات مع القوات، وهذا لا يعني أنه قطع علاقته مع التيار الوطني الحرّ، بل هم لم يبحثوا معه حتى الساعة في ملفّ الإنتخابات، لذلك يريد الحفاظ على حيثيّته السياسية والشعبية”.

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