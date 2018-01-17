بالصورة: فيفي عبده تعلم رجال السعودية الرقص الشرقي!

تداول ناشطون سعوديون في تويتر صورة إعلان أثار جدلا واسعا فيما بينهم، حيث تضمن الحديث عن دورة لتعليم الرقص الشرقي في جدةستشرف عليها الراقصة المصرية فيفي عبده.

ووفق الإعلان فإن الدورة تبدأ من تاريخ 17 حتى 25 شباط المقبل بتكلفة 3000 ريال، وما أثار سخرية النشطاء أكثر هو أن الدورة متاحة للرجال والنساء، يعني تخيلوا سعودي يتعلم الرقص الشرقي؟!.

وقال أحد النشطاء السعوديين تعليقاً على الإعلان، إنه في حال كان صحيحاً فإنها بالتأكيد قد أخذت موافقة الجهات الرسمية.

اذا الاعلان صحيح … اكيد اخذت موافقة جهة رسمية … طيب كيف ؟؟؟#جده #فيفي_عبده pic.twitter.com/YV0Fr0gDXm — Abdullah Khirullah – عبدالله خيرالله (@A_Khirullah) January 16, 2018

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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