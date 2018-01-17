بالصورة: فيفي عبده تعلم رجال السعودية الرقص الشرقي!

17 يناير, 2018 - 9:24 صباحًا المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز
بالصورة: فيفي عبده تعلم رجال السعودية الرقص الشرقي!

تداول ناشطون سعوديون في تويتر صورة إعلان أثار جدلا واسعا فيما بينهم، حيث تضمن الحديث عن دورة لتعليم الرقص الشرقي في جدةستشرف عليها الراقصة المصرية فيفي عبده.

ووفق الإعلان فإن الدورة تبدأ من تاريخ 17 حتى 25 شباط المقبل بتكلفة 3000 ريال، وما أثار سخرية النشطاء أكثر هو أن الدورة متاحة للرجال والنساء، يعني تخيلوا سعودي يتعلم الرقص الشرقي؟!.

وقال أحد النشطاء السعوديين تعليقاً على الإعلان، إنه في حال كان صحيحاً فإنها بالتأكيد قد أخذت موافقة الجهات الرسمية.

 

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز
17 يناير, 2018

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

اعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل