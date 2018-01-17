“المستقبل” بدأ الاستعدادات للانتخابات

أشار وزير الاتصالات جمال الجراح إلى أنه مع اقتراب الانتخابات نسمع نبرة عالية في السياسة في مقاربة الأمور، وهذه الأمور لو تمت مقاربتها بصوت هادئ تنحل بشكل أفضل.
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قصد في رفضه تعديل قانون الانتخابات حول المواد الاجرائية ولم يقصد المهل التي تفيد، والأكيد أن تيار المستقبل بدأ قبل 15 يوم الاستعدادات للانتخابات النيابية في كل المناطق.
وأوضح أن رئيس الحكومة سعد الحريري يحاول مقاربة الأزمات بإيجابية مطلقة مهما كانت صغيرة، بما فيها موضوع المدارس والمرسوم وغيرها من الأزمات.