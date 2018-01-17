“المستقبل” بدأ الاستعدادات للانتخابات

17 يناير, 2018 - 9:27 صباحًا المصدر: الجمهورية
“المستقبل” بدأ الاستعدادات للانتخابات

أشار ​وزير الاتصالات​ ​جمال الجراح​ إلى أنه مع اقتراب الانتخابات نسمع نبرة عالية في ال​سياسة​ في مقاربة الأمور، وهذه الأمور لو تمت مقاربتها بصوت هادئ تنحل بشكل أفضل.

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أن رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ قصد في رفضه تعديل ​قانون الانتخابات​ حول المواد الاجرائية ولم يقصد المهل التي تفيد، والأكيد أن ​تيار المستقبل​ بدأ قبل 15 يوم الاستعدادات للانتخابات النيابية في كل المناطق.

وأوضح أن رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ يحاول مقاربة الأزمات بإيجابية مطلقة مهما كانت صغيرة، بما فيها موضوع المدارس والمرسوم وغيرها من الأزمات.

المصدر: الجمهورية
17 يناير, 2018

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