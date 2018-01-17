مجلس نواب “أهلية بمحلية”!

يشترط قانون الترشح على الانتخابات البلدية ألا يكون هناك صلة قرابة عائلية بين أعضاء المجلس البلدي الواحد، بينما لا يلحظ قانون الترشح للانتخابات النيابية هذا الشيء، ما يجعل من مقاعد مجلس النواب أحياناً أشبه بشركة مقسّمة بين العائلات.

ونرى في المجلس النيابي الحالي وفي الترشيحات النيابية على المجلس المقبل أمثلة عديدة من هذا القبيل. على سبيل المثال، رئيس الحكومة سعد الحريري وعمّته النائب بهية الحريري، النائب سامي الجميل وابن عمه النائب نديم الجميل.



وبين النواب الحاليين والمرشحين على الانتخابات النيابية المقبلة، احتمال ترشّح رجل الأعمال أيمن جمعة وهو صهر رئيس مجلس النواب نبيه بري. وترشّح رئيسة الكتلة الشعبية ميريام طوق سكاف وهي شقيقة المرشح المحتمل وليم جبران طوق وابنة عم النائب ستريدا طوق جعجع، فضلاً عن ترشّح النائب السابق مروان خير الدين وهو ابن شقيقة النائب أنور الخليل.

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