إلى ماذا دعا إليه بري الثلاثاء القادم.. ؟

دعا رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ الى عقد لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والسياحة، البيئة، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الشؤون الخارجية والمغتربين، الى جلسة مشتركة تعقد العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 23 كانون الثاني الحالي، وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين الاتية:

1- مرسوم رقم 123 اعادة القانون الرامي الى تنظيم مزاولة المهن البصرية.

2- مرسوم رقم 124 اعادة القانون الرامي الى تنظيم مهنة تقويم النطق.

3- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 606 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية اطارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية والحكومة الايطالية بشأن تعهدات مؤتمر باريس 3 .

4- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 629 الرامي الى طلب الموافقة على الانضمام الى اتفاقية العمل العربية رقم /5/ لعام 1976 بشأن المرأة العاملة والاتفاقية العربية رقم /11/ لعام 1979 بشأن المفاوضة الجماعية.

5 – مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم رقم 1061 الرامي الى طلب الموافقة على تعديلات الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية.

6- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 3451 طلب الموافقة على ابرام بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 – 1978 بصيغتها بيروتوكول عام 1978( اتفاقية ماربول ) المتعلق بها.

7- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 3646 طلب الموافقة على ابرام معاهدة تجارة الاسلحة .

8- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1936 الرامي الى حماية المواقع والابنية

التراثية.

9 – اقتراح القانون الرامي الى حماية الابنية والمواقع التراثية التاريخية”.