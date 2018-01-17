الجيش التركي يؤكد مقتل 3 عسكريين

اكد الجيش التركي، اليوم الأربعاء 17 كانون الثاني، مقتل ثلاثة عسكريين في طائرة تدريب عسكري في اسبرطة جنوب البلاد.

وأعلنت هيئة الأركان التركية العثور على جثث 3 عسكريين قضوا جراء سقوط طائرة تركية من طراز (CN-235 CASA) في ولاية اسبرطة جنوب غربي البلاد.

وقالت هيئة الأركان التركية في بيان لها “انقطع الاتصال بطائرة نقل عسكرية من طراز “سي أن —235 كاسا” على متنها طياران اثنان وعسكري فني واحد، وذلك عقب انطلاقها من القاعدة الجوية الرئيسية في ولاية إسكي شهير شمال غرب تركيا بهدف التدريب”.





وأضاف البيان: “فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على حطام الطائرة وجثث الطيارين والفني شمال بحيرة إيردر بولاية اسبرطة جنوب البلاد”، فيما لم يذكر البيان سبب تحطم الطائرة.

​وكانت وكالة “الأناضول” قد أفادت بسقوط طائرة عسكرية تركية من طراز “CASA” وعلى متنها طاقم من 3 أشخاص.

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