رونالدينيو يعلن اعتزاله

أعلن أسطورة كرة القدم البرازيلية، رونالدينيو، اعتزاله اللعب عقب مسيرة حافلة مع منتخب بلاده وأندية برشلونة وباريس سان جيرمان وميلان.

وقال أسيس شقيق اللاعب ووكيل أعماله في حواره مع موقع “أو جلوبو” البرازيلي: “انتهى الأمر، رونالدينيو يعتزل كرة القدم”.

وأضاف أسيس “دعونا الآن نجهز لشيء عظيم لنودعه به، ربما يكون مهرجان اعتزاله بعد كأس العالم”.





وأتم أسيس “سنقوم ببعض المحافل حول البرازيل وأوروبا وآسيا، وأيضا نرتب لشيء مع منتخب البرازيل”.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ37 عاما ابعتد عن لعب كرة القدم منذ رحيله عن نادي فلومينزي البرازيلي عام 2015، إلا أنه لم يكن قد أعلن الاعتزال بشكل رسمي.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

