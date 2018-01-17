نجاة رضيعة ألقتها أمها من الطابق الثالث

قامت مواطنة روسية من مدينة روبتسوفسك في مقاطعة ألتاي بإلقاء ابنتها التي تبلغ من العمر عامين فقط من نافذة شقتها في الطابق الثالث.

ورفعت قضية جنائية بحق الأم التي تبلغ من العمر 26 عاما بتهمة الشروع في قتل طفلة صغيرة.

ووفقا للتحقيق الأولي الذي جرى، الأربعاء 17 كانون الثاني الجاري، فإن السلطات المختصة ألقت القبض على المرأة المذكورة وهي تحت تأثير المخدرات.





يذكر أن الطفلة الرضيعة لم تصب بأي أذى خطير يهدد حياتها، وحالتها مستقرة، فبعد أن ألقتها والدتها من شباك الشقة التي تقع على الطابق الثالث، سقطت على واقي مدخل البناية، وهي الآن في المستشفى لمراقبة حالتها الصحية.

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