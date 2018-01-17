الجراح أطلق النسخة الثانية من معرض سمارتكس

أطلق وزير الاتصالات جمال الجراح النسخة الثانية من معرض “سمارتكس” (Smartex) في مؤتمر صحافي عقد اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان.

واشار الى انه “بناء على الجولات التي قمنا بها في معرض سمارتكس واطلاعنا على افكار وابداع شبابنا وشاباتنا وحاجاتهم، قمنا بإنشاء صندوق لدعم الشركات الناشئة والصغيرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وهذا الصندوق سيوفر كل حاجات هذه الشركات وصولا الى مساعدتها على تسويق منتجاتها إذا تمكنت من ابتكار اي فكرة جديدة قابلة للتسويق”، لافتا الى ان “وزارة الاتصالات ستكون شريكة معهم لتقديم الدعم والمشورة وتوفير كل المعلومات المطلوبة لتحقيق النجاح والتقدم المطلوب”.

وكشف الجراح “أننا أصبحنا على خط النهاية لهذا المشروع، وسنطلقه قريبا برعاية الرئيس سعد الحريري الذي طلب مني عندما وضعته في اجواء معرض سمارتكس واعجابي بما رأيته وسمعته من المشاركين، ان تتضع الوزارة مشروعا مناسبا لتشجيع الشباب الذي يطمح بالعمل في هذا القطاع”.





ولفت الى وجود “عدد كبير من اللبنانيين الذين لديهم مراكز هامة واساسية في شركات عالمية عاملة في هذا القطاع، ويصنعون الافكار وشركاتهم تبيعها لبلدنا، لذلك سنساعد ابناء بلدنا الذين لديهم مثل هذه الافكار على انتاجها في بلدهم وبيعها للخارج”.

وتحدث الجراح عن “المشروع الذي سينقل البلد من مكان الى آخر، لأهمية الاتصالات في بناء اقتصاد قوي ومنافس، وهذا المشروع هو شبكة الـFiber Optics”، مشيرا الى أن تكلفته 300 مليون دولار وان القرار اتخذ، “وبالأمس بدأنا فتح المناقصة وخلال 10 ايام سنعلن الشركات الفائزة”، لافتا الى ان المشروع سيعمل على ايصال الـFiber Optics” الى الكابين او المكاتب او المنازل في مختلف المناطق اللبنانية”.

وأشار الى أنه “تم تقسيم لبنان الى 10 مناطق، بحيث سيتم العمل بها دفعة واحدة لتستفيد بالمستوى نفسه والزخم نفسه”.

وكشف أن “المشروع بعد أربع سنوات من بدء التنفيذ الذي يتطلب نحو سنتين ونصف سنة، سيدخل الى خزينة الدولة نحو مليار دولار”.

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