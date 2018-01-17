بالفيديو .. ماريتا الحلاني تغني ألحان والدها!

17 يناير, 2018 - 8:24 مساءً المصدر: وكالات
بالفيديو .. ماريتا الحلاني تغني ألحان والدها!
أطلقت الفنانة ماريتا الحلاني عبر قناتها الخاصة على يوتيوب كليب أغنيتها الجديدة ” تلاقينا” من خلف الكواليس.
الأغنية من ألحان والدها النجم عاصي الحلاني، وكلمات مارسيل مدور، وتم تصويرها تحت إدارة المخرج فادي سعد “تلاقينا” وهي باللهجة اللبنانية.

المصدر: وكالات
17 يناير, 2018

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