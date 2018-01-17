بالفيديو .. ماريتا الحلاني تغني ألحان والدها!

أطلقت الفنانة ماريتا الحلاني عبر قناتها الخاصة على يوتيوب كليب أغنيتها الجديدة ” تلاقينا” من خلف الكواليس.

الأغنية من ألحان والدها النجم عاصي الحلاني، وكلمات مارسيل مدور، وتم تصويرها تحت إدارة المخرج فادي سعد “تلاقينا” وهي باللهجة اللبنانية.

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