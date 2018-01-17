اغتيال داعية سعودي مشهور في إفريقيا

أعلن دعاة وطلاب علم شرعي ومصدر أمني، اليوم الأربعاء، عن مقتل الداعية السعودي المشهور، عبد العزيز بن صالح التويجري، بعملية اغتيال استهدفته في إفريقيا.

وقال ناشطون عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي إن التويجري قتل برصاص مسلحين مجهولين في مدينة كانتيبالاندوغو منطقة حدودية خلال عمله في إطار بعثة دعوة وبناء مساجد في غينيا العليا المحاذية لمالي وساحل العاج.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن مصدر أمني قوله إن الداعية “قتل برصاصتين في الصدر حين كان على دراجة نارية مع أحد سكان القرية لنقله إلى سيارته”.





بدوره، أوضح مصدر طبي أن الداعية “لفظ أنفاسه في المكان حين أصيب صاحب الدراجة بجروح خطرة ونقل إلى مستشفى كانكان الإقليمي”.

ونعى دعاة وطلاب علم شرعي الداعية السعودي عبر حساباتهم في “تويتر”، وأكدوا أن الاغتيال كان برصاص مجهولين.

ودشن مغردون هاشتاغ “#استشهاد_الشيخ_عبدالعزيز_التويجري”، أثنوا فيه على محاسن التويجري وجهوده “في خدمة الدين والدعوة إلى الله”.

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