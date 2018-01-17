كيف تستخدم واتساب على هاتفين ؟!

ربما لا يعلم كثيرون أن هناك إمكانية لتشغيل حساب واتساب على جهازي هاتف في وقت واحد، غير أن هذه الميزة متوفرة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة.

وفي حال كان المستخدم يملك هاتفين ويريد أن يستخدم حسابا واحدا لتطبيق واتساب، فما عليه سوى أن ينفذ ما يلي:

– تأكد من حصولك على آخر تحديث ممكن للتطبيق.

– افتح المتصفح في الهاتف الثاني، أيا كان المتصفح الذي تستخدمه، ثم انتقل إلى WhatsApp Web.

– افتح إعدادات المتصفح، وقم بتفعيل خيار العرض بإصدار سطح المكتب.

– سيظهر لك رمز الاستجابة السريعة QR code.

– انتقل إلى الهاتف الأول، وادخل إلى تطبيق واتساب، ثم اتجه إلى الخيارات، وقم بالنقر على واتساب ويب.

– امسح QR code الموجود في الهاتف الثاني باستخدام الهاتف الأول.

– بعد إتمام عملية المسح ستتمكن من استخدام الحساب على الهاتفين في آن واحد.

– في كل مرة تريد الدخول إلى الحساب من الهاتف الثاني، يجب إغلاق المتصفح ثم الدخول إليه من جديد، وذلك وفق ما ذكر موقع “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

وإذا أردت أن تعرف أنك الوحيد الذي يستخدم حساب واتساب الخاص بك، فإن العملية بسيطة جدا.

إن كل ما يجب عليك هو الدخول إلى التطبيق ثم الاتجاه إلى الخيارات بعدها قم بالنقر علىWhatsApp Web، وفي حال لم يظهر لك أي جهاز متصل وطُلب منك إدخال QR code، فالوضع آمن.

أما في حال ظهر لك أي جهاز أو متصفح لم تقم بإضافته، فينبغي إزالته على الفور.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

