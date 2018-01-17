MBC تمنع 3 نجوم لبنانيين من الظهور على شاشتها

اشار رئيس قسم الفن في صحيفة الشرق الاوسط الدولية وعضو هيئة الصحفيين السعوديين، عبدالله مخارش، الى انه تم تجميد بث أغنيات كل من الفنان مروان خوري والمغني جوزيف عطية والنجمة يارا، وتغطية أخبارهم واستضافتهم في قنوات واذاعات mbc”.

كلام مخارش جاء في تغريدة على صفحته الرسمية عبر تويتر، قال فيها “مروان خوري وجوزيف عطية ويارا، تم تجميد بث أغنياتهم وتغطية أخبارهم واستضافتهم في قنوات واذاعات mbc بسبب غنائهم الدائم في قطر. في الوقت الذي رفض مجموعة من الفنانين اللبنانين الغناء في قطر”.

تجدر الاشارة الى ان السعودية والبحرين ومصر والإمارات، كانت قد قطعت العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في 5 حزيران 2017، وذلك بعد ان اتهمت قطر بالإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية والتقارب مع إيران”.

مروان خوري وجوزيف عطية ويارا، تم تجميد بث أغنياتهم وتغطية أخبارهم واستضافتهم في قنوات واذاعات mbc بسبب غنائهم الدائم في قطر. في الوقت الذي رفض مجموعة من الفنانين اللبنانين الغناء في #قطر #حصري — عبدالله مخارش (@makharesh) January 16, 2018

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