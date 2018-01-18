كشفت مصادر في وزارة الخارجية لـ”الأخبار” أنّ “من غير المحسوم بعد إن كان بلال قبلان سيُعَيَّن في مديرية المراسم أو في مديرية الشؤون الاقتصادية”. وروّجت المصادر لفكرة أنّ قبلان “من الدبلوماسيين الجيدين، وغير المحسوبين على ​حركة أمل​، بل هو خارج الاصطفاف السياسي”.

في حين أنّ مصادر أخرى مُطلعة على الملفّ تؤكد أنّ قبلان “مُقرّب سياسياً من الحركة، وكان التنسيق معه على أعلى المستويات يوم كان ممثلاً للمندوب اللبناني لدى جامعة الدول العربية، وكقنصل عام في ديترويت”. ورأت انه “إذا عُيّن قبلان في مديرية الشؤون الاقتصادية، لا في المراسم، فهذا يعني تسعير الخلاف مع رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، ووجود رغبةٍ لدى وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في التصعيد”.

من جهة أخرى، لفتت مصادر الوزارة انه يجري العمل على ملف آخر في الوزارة هو تحديث قانون وزارة الخارجية، الذي بوشر به في الحكومة السابقة، والهدف هو إعادة تنظيم كلّ الإدارة وتحديثها.وفي الملف دمج مديرية المغتربين بالشؤون الاغترابية، ونقل الموظفين في الأولى من المبنى في بئر حسن إلى بسترس، ولا سيّما أنّ المديريتين تعملان على الملفات نفسها، والآن أصبح هناك أيضاً مؤتمر الاغتراب الذي يُعنى بالمغتربين”، مشددة على انه “لا يزال هذا الكلام مُجرّد فكرة يجري البحث بها”.

في السياق نفت المصادر المُطلعة على الملفّ أن يكون هناك تشابك صلاحيات بين مديرية المغتربين ومديرية الشؤون الاغترابية، فالأولى “يُعين على رأسها مدير عام في الملاك الإداري بمرسوم يصدره مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، وهي تابعة لملاك وزارة المغتربين وأعيد دمجها مع وزارة الخارجية، لكنها بقيت مديرية مستقلة مالياً وإدارياً. أما الثانية، فتابعة لملاك الخارجية ويُعين فيها دبلوماسي”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

