بالصورة: فيصل القاسم يعترف بأنه “حذاء”!

أثار منشور كتبه الإعلامي السوري المعارض “فيصل القاسم” استهزاء وسخرية النشطاء الموالون للدولة السورية، حيث كتب “القاسم”: “من عادة القوى الكبرى تاريخياً أن تستخدم الآخرين كأحذية تعبر بها المستنقعات القذرة ثم ترميها جانباً”.

واستناداً إلى الدور الذي وصفه الناشطون بـ “القذر” الذي لعبه “القاسم” خلال الحرب السورية في التحريض والفتنة عبر برنامجه في قناة “الجزيرة” القطرية “الاتجاه المعاكس”، قال الناشطون إن “القاسم” إذا يعترف بكونه مجرد “حذاء” سيرمى جانباً حين تنتهي الحرب وينتهي الدور الذي رسمته له قطر والتي تدعم الميليشيات المسلحة في سوريا.

وحول “القاسم” صفحته في فيسبوك مؤخراً إلى صفحة “منوعات” دون أن ينسى بين الحين والآخر أن يهاجم الدولة السورية وقيادتها، إلا أن منسوب الهجوم قد خفت حدته مؤخراً ويرجح مرابون أن هذا الأمر ناجم عن انشغال قطر بمشاكلها الداخلية، بينما يبدو أن “القاسم” سيجد نفسه قريباً “مرمياً” كما ذكر في منشوره.

المصدر: رصد خاص- الحدث نيوز

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

