قائد في الجيش الحر يتحدث لموقعٍ إسرائيليٍّ و يكيل المديح للاحتلال !

على مدى الأيام القليلة الماضية، تحدث قائد في ميليشيا الجيش الحر يُعرف بكنية أبو محمد الأخطبوط الأسمر، مع الموقع الإسرائيليّ “تايمز أوف إسرائيل” حول خطط المجموعة لمجارية الجيش السوري وحزب الله، بعد سقوط بلدة بيت جن، التي تبعد 9 كم شمال شرق الحدود مع فلسطين المحتلة، في أواخر الشهر الماضي.

وقال إنّ المسألة الآن هي الدفاع عن المنطقة لأننا نريد الحفاظ عليها، وأنّ الحدود مع الاحتلال هامّة من الناحية السياسية والدولية، أنا لا أقول ذلك لأنّك إسرائيليّ وأنا أتحدث معك، ولهذا السبب نقوم بالدفاع عن هذه المنطقة بشراسةٍ.

الآن وبعد أن سقطت بين جن، يخشى الإخطبوط من أن يكون بمقدور الجيش السوري والميليشيات المدعومة من إيران والموالية له ( حسب تعبيره ) بتحويل انتباههم إلى آخر معاقل المجموعة وقطع وصولهم إلى الإمدادات بصورة أكبر. وأضاف: بإمكاننا القول إنّهم يعملون على الاستيلاء على هذه المنطقة ونحن نعمل على منعهم.

الإخطبوط قال في رسالةٍ له إنّ المجموعات المسلحة قررت شنّ هجماتٍ مختلفةٍ من أجل تحرير بعض المواقع، وتجهيز خطط دفاعية في حال حدوث غزو من قبل الجيش السوري و حلفاءه. وقال إنّ المنطقة الرئيسية التي تحت التهديد هي جباتا الخشب، إلى جانب خان أرنبة والحميدية، التي تقع جميعها في المنطقة منزوعة السلاح بين الاحتلال وسوريّة. وتابع: نرى من هذا السلوك إنّهم يُحاولون قطع الوصول إلى جباتا، نحن نحاول فرض حصار على جباتا، هم يحاولون القيام بما قاموا به في بيت جن، لأنّ ذلك نجح هناك، مُوضحًا أنّ سيطرة الجيش على جبا بالأخص تُمكّنه من قطع جباتا الخشب عن بقية المنطقة التي يُسيطر عليها المتمردون.

وقال الإخطبوط إنّ هذه المنظمات المدعومة من إيران، بما فيها حزب الله، هي أكثر شيء مخيف في الوقت الحالي، إنّهم مشكلتنا الأكبر.

وقال الإخطبوط إنّه تمّ قطع الدعم العسكريّ عنّا على مدى العام الأخير والعديد من مصادر العتاد لدينا جفت أيضًا، مُشيرًا إلى أنّ محدودية وصول الأسلحة والإمدادات المختلفة لعبت دورًا مركزيًا في جمعهم معًا في مجموعةٍ واحدةٍ في شهر يوليو، بعد انتهاء برنامج تدريب ودعم أردنيّ.

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