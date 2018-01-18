انشقاق ثلاث مقاتلات من قسد !

كشفت ثلاثة مقاتلات منشقات عن (وحدات حماية الشعب الكردية) عن اعترافات وأسرار خطيرة، وذلك عقب فرارهن إلى تركيا.

وقالت إحدى المقاتلات ممن سلمن أنفسهن للأمن التركي بمدينة أعزاز -بحسب وكالة “الأناضول”: إنها “التحقت بصفوف (وحدات حماية الشعب) عن طريق أصدقائها ومحيطها، وتمّ فرزها إلى منطقة الجزيرة”.

وأوضحت المقاتلة أنه “في منطقة الجزيرة توجد معسكرات للجنود الأمريكيين والبريطانيين، وهؤلاء الجنود كانوا يرتدون ملابس تنظيم (واي بي جي)، وفي كل كتيبة عاملة في الجزيرة، كان هناك جنديان أو ثلاثة من الأجانب”.

وتضيف: خلال الاجتماعات التي كنا نحضرها في منطقة الجزيرة، كانت القيادات تتحدث عن استعدادات للقيام بعمليات داخل المدن التركية الكبيرة، وكانوا يهدفون إلى تحويل تركيا لساحة قتال مثل سوريا”.

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