موسكو تدعو أعضاء مجلس الأمن الدائمين لحضور مؤتمر سوتشي

دعت موسكو الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الروسية بصفة مراقبين.

وقال أناتولي أنطونوف السفير الروسي لدى واشنطن، الخميس: “روسيا مستعدة لمواصلة تطوير التعاون مع الولايات المتحدة حول سوريا بما يصب في مصلحة إيجاد تسوية سلمية لأزمتها، تستند إلى القانون الدولي”.

“انطلاقا من ذلك، قررت موسكو توجيه الدعوة إلى الولايات المتحدة وغيرها من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بصفة مراقبين يومي الـ29 والـ30 من يناير الجاري”.

وأضاف: “وفيما يخص مستوى التمثيل، فسوف تحدد الدول المدعوة بما فيها الولايات المتحدة، مستوى حضورها في سوتشي، إن قررت المشاركة أصلا”.

وأشار أنطونوف إلى أن روسيا تعتبر مؤتمر سوتشي، ملتقى مهمته دفع العملية التفاوضية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، وتوصل السوريين إلى الاتفاقات بالتراضي ودون شروط مسبقة”.

وتابع: “ندعو اللاعبين الدوليين والإقليميين المؤثرين في الساحة السورية إلى أن يتخذوا موقفا واضحا لدعم مؤتمر الحوار الوطني السوري”.

وكان ألكسندر لافرينتيف، المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى سوريا، قد صرح بأن مؤتمر سوتشي من شأنه إطلاق عملية صياغة دستور جديد لسوريا، وستتاح خلاله الكلمة لجميع الأطراف بمن فيها الحكومة والمعارضة بأطيافها الداخلية والخارجية والمسلحة.

ودعت موسكو المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لحضور سوتشي، إلا أن الأخير لم يتخذ قراره بعد، ويشدد على ضرورة التشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول هذا الموضوع.

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