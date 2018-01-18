في صور.. إنهيار شرفة مبنى جراء الأمطار الغزيرة

أدت الأحوال الجوية المصحوبة بالامطار الغزيرة والرياح القوية الى انهيار شرفة في احد المباني في مدينة صور في منطقة حي الرمل، وحالت العناية الالهية من وقوع اي اصابات في صفوف المارة.

واقتصرت الاضرار على تحطم واجهات عدد من المحال وتقطيع أسلاك وكابلات الكهرباء، وعلى الفور حضر الى المكان رئيس بلدية صور حسن دبوق وعاين المكان حيث عمل عمال البلدية بازالة الركام من الشارع.

واشار الى وجود عدد من المباني التي تعاني من تصدعات، واوعز الى فرق الاشغال في البلدية بازالة الركام وفتح الطريق الذي انقطع بفعل الردميات المتساقطة.

واعرب عدد من اهالي المدينة عن شكرهم للبلدية ولرئيسها دبوق الحريص على شؤون الاهالي ومتطلباتهم. واشاروا من تكرار مثل هذه الانهيارات لا سيما في فصل الشتاء وخصوصا المباني القديمة.