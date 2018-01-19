رأت مصادر وزارية لصحيفة “الشرق الأوسط”، أنّ “إحالة اقتراح وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بتعديل ​قانون الإنتخاب​ لتمديد مهلة تسجيل المغتربين، إلى اللجنة الوزارية المكلفة ببحث القانون، هو مخرج إيجابي للخلاف وحماية المسار لتحضير وإجراء ​الإنتخابات النيابية​ في موعدها بعيداً عن أي إشكالات أخرى، في ظلّ حديث البعض عن محاولات التأجيل”.

وأوضحت المصادر، أنّ “وزير الداخلية ​نهاد المشنوق​ كان واضحاً في هذا الإطار بأنّ هناك صعوبة إجرائية وإدارية كبرى للتمديد”، مركّزةً على أنّ “ترحيل الإقتراح إلى اللجنة يعني سحبه من التداول وضمّه إلى الأمور الخلافية الأخرى الّتي لا تزال عالقة في إدراجها نتيجة عدم الإتفاق عليها، أبرزها الإصلاحات المقترحة ك​البطاقة البيومترية​ والتسجيل المسبق والإقتراع خارج أماكن السكن”.

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