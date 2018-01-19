“إدارة أزمة”

رأى مصدر وزاري لـ”الحياة” إن ما أقدم عليه رئيس الحكومة سعد الحريري في جلسة الحكومة أمس هو إدارة الأزمة المتصاعدة بين الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وأوضح آخر بأن التأزم تحت السيطرة “بالريموت كونترول” وله سقف لا يمكن تخطيه.
وأوضح المصدر الوزاري أن وزير المال علي حسن حليل أبلغ الحريري أنه مضطر لمغادرة الجلسة لأنه مرتبط بمواعيد وطالب بطرح بند مشروع التعديل على قانون الانتخاب، فجرى تقديمه وقال الحريري إنه سيسحبه ليبحث في اللجنة الوزارية المعنية وهو يحتاج إلى إحالته إلى مجلس النواب، فأجابه باسيل ممازحاً: هل المقصود تجاوز البند؟ فرد الحريري: الإثنين تبحثه اللجنة الوزارية. ووافق باسيل على سحبه