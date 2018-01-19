“إدارة أزمة”

19 يناير, 2018 - 10:43 صباحًا المصدر: الحياة
“إدارة أزمة”

رأى مصدر وزاري لـ”الحياة” إن ما أقدم عليه رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في ​جلسة الحكومة​ أمس هو إدارة الأزمة المتصاعدة بين ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​. وأوضح آخر بأن التأزم تحت السيطرة “بالريموت كونترول” وله سقف لا يمكن تخطيه.

وأوضح المصدر الوزاري أن وزير المال ​علي حسن​ حليل أبلغ الحريري أنه مضطر لمغادرة الجلسة لأنه مرتبط بمواعيد وطالب بطرح بند مشروع التعديل على ​قانون الانتخاب​، فجرى تقديمه وقال الحريري إنه سيسحبه ليبحث في اللجنة الوزارية المعنية وهو يحتاج إلى إحالته إلى مجلس النواب، فأجابه باسيل ممازحاً: هل المقصود تجاوز البند؟ فرد الحريري: الإثنين تبحثه اللجنة الوزارية. ووافق باسيل على سحبه

المصدر: الحياة
19 يناير, 2018

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