نقطة سوداء بسجل العهد !

أشارت مصادر في ​وزارة الخارجية اللبنانية​، إلى أنّ “إعادة فتح باب تسجيل المغتربين للمشاركة في ​الإنتخابات النيابية​، لا يستدعي إطلاقاً تأجيلًا للإنتخابات”، مشدّدةً على “تمسّك وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ بهذا البند الّذي يتعاطى معه بوصفه بنداً إصلاحيّاً يتوجّب السير به، كما بإجراء الإستحقاق النيابي في موعده المحدّد”.

ولفتت المصادر، إلى “أنّهم يتّهمون باسيل بالسعي لتأجيل الإنتخابات والكل يعلم تماماً أنّ “​التيار الوطني الحر​” كان التيار الوحيد الّذي تقدّم بطعون لأبطال القرارات السابقة لمجلس النواب الّتي أقرّت التمديدين الأول والثاني”، منوّهةً إلى أنّ “أي تأجيل لموعد الإنتخاب سيسجّل نقطة سوداء في سجل العهد، وهو آخر ما قد يسعى إليه باسيل”.

وكشفت أنّ “وزير الخارجية طلب إعادة إدراج بند تمديد مهلة ​اقتراع المغتربين​، الّذي تمّت إحالته أمس إلى اللجنة الوزارية المختصة، على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة”، داعيةً لـ”التصويت عليه فيتحمّل من يصوّت ضدّه مسؤوليّته أمام المغتربين”.

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