هذا ما أسفرت عنه “العواصف” في أوروبا..

ضربت عواصف قوية مناطق في شمال اوروبا الخميس، متسببة بشل حركة الطيران والقطارات وموقعة 9 قتلى بينهم 6 في المانيا.

وألغت المانيا كل رحلات القطارات للمسافات الطويلة ليوم على الاقل، كما الغيت العديد من الرحلات الداخلية، فيما كانت الرياح القوية الشبيهة باعصار تجتاح البلاد.

واودت العاصفة بستة اشخاص في المانيا، بينهم اثنان من رجال الاطفاء الذين تم نشرهم ضمن عمليات الطوارئ واثنان من سائقي الشاحنات الذين اجتاحت الرياح عرباتهم.

وقُتِلَ رجل (59 عاماً) اثر سقوط شجرة عليه في مقاطعة شمال الراين وستفاليا، بحسب ما اعلنت الشرطة، فيما وصلت سرعة الرياح الى 203 كلم في الساعة في بروكن، أعلى قمة في شمال المانيا.

واقتلعت العاصفة التي اطلق عليها اسم “فريدريكيه” سقف مدرسة في مقاطعة ثويرنيغيا، فيما كان الاطفال لا يزالون في المبنى. وأكدت السلطات عدم وقوع اصابات.

وفي الالب البافارية، اجبرت الرياح القوية المسؤولين على الغاء تصفيات البطولة العالمية للتزلج في اوبرستدورف.

واعلنت خدمة السكك الحديد الالمانية، ان الركاب الذين انقطعت بهم السبل سيحصلون على قسيمة للمبيت في فندق او لديهم خيار تمضية الليل في قطار في المحطة. وهذه اسوأ عاصفة تضرب المانيا منذ 2007، بحسب هيئة الارصاد الالمانية.

وفي هولندا التي كانت اكبر المتضررين من الرياح العاتية، قُتِلَ شخصان تحت اشجار اقتلعتها الرياح.

وفيما رفعت هيئة الارصاد الوطنية تحذيرها الى الحد الاعلى الاحمر، قُتِلَ رجل يبلغ من العمر 62 عاماً في بلدة أولست وسط هولندا بسبب تساقط اشجار، عندما خرج من شاحنته لازالة مخلفات تسد الطريق.

وقُتِلَ هولندي آخر (62 عاماً) في مدينة اينسخيديه بشرق هولندا، عندما سقطت شجرة على سيارته، بحسب وكالة الانباء الهولندية.

وفي بلجيكا المجاورة، قُتِلَت امرأة عندما اصطدمت السيارة التي تقودها بشجرة اثناء عبورها غابة على بُعد 35 كلم جنوب بروكسل.

والغى مطار شيبول في امستردام، احد اكثر المطارات الاوروبية ازدحاماً، كل رحلاته لفترة وجيزة، فيما كانت الرياح تعصف بسرعة 140 كلم في الساعة في بعض المناطق.

وشهدت الطرق فوضى في الحركة، وقال مكتب المرور الوطني الهولندي ان 66 شاحنة انقلبت بسبب الرياح العاتية، متسبّبةً باختناقات مرورية كبيرة على الطرق السريعة، في اعلى رقم مسجل منذ 1990. واغلقت ايضاً كافة الطرق والجسور الاكثر عرضة للخطر أمام حركة المرور.

في تلك الاثناء، اعلنت خدمة القطارات الوطنية ان عدداً محدوداً من القطارات سيُعاد تشغيلها في ساعة متقدمة الخميس، محذرةً من الغاء مزيد من الرحلات الجمعة، بعد ان اقتلعت الرياح الخطوط العالية وباتت بحاجة لاعمال تصليح.

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