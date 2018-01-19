ما حقيقية سيطرة “داعش” على قرية “استراتيجية” في إدلب.. ؟

نفت مصادر ميدانية سورية سيطرة تنظيم “داعش” على قرية سنجار “الاستراتيجية” في ريف إدلب الشرقي، بعد إعلان الأخير السيطرة عليها، أمس الخميس.

وذكرت المصادر، أن قرية سنجار شرقي إدلب لا تزال بيد الجيش السوري الذي انسحب منها لبضع ساعات.

ونشرت صفحات موالية للدولة السورية تسجيلًا مصورًا يظهر مقاتلين من الجيش السوري داخل القرية، ونفوا الانسحاب منها لصالح تنظيم “داعش”.

ولم يعلن التنظيم رسميًا عن سيطرته على البلدة، وكان آخر ما ذكرته وكالة “أعماق” التابعة له، وصول المقاتلين إلى مواقع شرقي البلدة.

وبحسب “الإعلام الحربي المركزي” سيطرت قوات الجيش السوري وحلفائها على أكثر من 1000 كيلومتر مربع في نواحي سنجار والتمانعة وأبو الضهور المتجاورة.

وأوضح أن التقدم قلص المسافة بين القوات السورية في ريف حلب الغربي وريف إدلب الشرقي حتى أقل من 2 كيلومترًا، وتوجد في هذه المنطقة الفاصلة قريتان هما المزيونة والحيانية الواقعتان شرق مطار أبو الضهور، وإلى الغرب من بلدة تل الضمان التي تقدمت إليها القوات السورية العاملة في ريف حلب.

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