بيان “هام” لمحامي النبطية

أعلن ممثل ​نقابة المحامين​ في النبطية المحامي ​شوقي شريم​، في بيان اليوم، انه “انطلاقا من الواقع الذي تعاني منه ​محاكم النبطية​ من نقص في عدد ​القضاة​ ما ينعكس سلبا على عمل المحامين ومصالح المتقاضين وعلى حسن سير العدالة، لذلك قرر المحامون في النبطية وبعد اجتماعهم الموسع اليوم ومناقشتهم لهذا الامر التوقف عن حضور الجلسات وتقديم المراجعات في عموم محاكم النبطية باستثناء ما يتعلق منها بالمهل والموقوفين وذلك ابتداء من صباح الاثنين مع الاعتصام عند التاسعة صباحا في باحة ​قصر العدل​ وعلى ان تبقى الاجتماعات مفتوحة لمتابعة التطورات واتخاذ المواقف اللازمة”.

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