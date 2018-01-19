بالصور.. جثث على الطريق في البقاع

19 يناير, 2018 - 12:35 مساءً المصدر: ليبانون ديبايت
بالصور.. جثث على الطريق في البقاع

شهدت منطقة المصنع في البقاع صباح اليوم حادثة مأساوية، إذ عُثر على سبع جُثث على طريق مخصّصة للتهريب.

وفور العثور عليهم، سارع عناصر من الدفاع المدني بالتعاون مع وحدات من الجيش على سحب الجثث ونقلها إلى المستشفيات. وأشارت معلومات صحافيّة إلى أنّه من المرجّح أن تكون هوية الضحايا من السوريين الذين يدخلون لبنان خلسة. وعرف منهم السوري حسن جابر عيد الذي نقل الى مستشفى الاطباء في المنارة في البقاع الغربي.

ويُرجّح أن يكون سبب الوفاة حال الطقس السّيئة، إذ تُظهر الصور ثلاث جُثث، تعود إلى رجل وامرأة وطفل، مرمية على الطريق المكسوة بالثلج.

وكأنه لا يكفي المأساة التي يعيشوها السوريون في بلادهم نتيجة الحرب، حتّى تتضاعف وهم يحاولون الهرب توقاً للسلام والأمان، فينتهي بهم الأمر جثثاً مرمية على الطريق.

المصدر: ليبانون ديبايت
19 يناير, 2018

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