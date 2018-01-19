حرب: “قانون الانتخاب رُكّب بالكواليس”

لفت النائب ​بطرس حرب​ الى انه من حق الشعب المشاركة في انتخابات بجو من الحرية والنزاهة، وعلى السلطة ان تكون على مسافة واحدة من كل المرشحين، واعتبر ان ال​قانون الانتخاب​ الحالي مسخ ورُكّب بالكواليس بهدف وصول مرشحين الى ​المجلس النيابي​ بعدما حاولوا من قبل من دون توفيق، وقد عملوا على تشويه قانون “وان مان وان فوت”، مشددا على ان القانون الحالي شوّه القانون النسبي عبر اعتماد الصوت التفضيلي واين هي الاصلاحات الدستورية والقانونية التي يتحفوننا بها، ولكن ليس لنا من خيار اذا اردنا ان نشارك في الحياة السياسية الا ان نلتزم بقانون الانتخاب الذي اقره ​مجلس النواب​.

وأشار حرب في مؤتمر صحفي، الى ان من وضع القانون الحالي وبعدما اكتشف ان القانون الحالي لا يناسبه يعمل على تعديل القانون، كما ان وزير الخارجية ​جبران باسيل​ قام بجولة خارجية على حساب الدولة اللبنانية للترويج لنفسه للانتخابات النيابية، وهناك بعض من في السلطة يعمل على تسخير ارادة الدولة من اجل مصالحه الانتخابية عبر التوظيف السياسي وغيره من الامور. ودعا الى وقف التوظيفات طيلة فترة ​الانتخابات النيابية​، واعادة العمل على ملء الشواغر بعد الانتخابات.