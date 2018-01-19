حزب يرفع شعارات ليلاً وينساها نهاراً

طالما أنّ حزب الكتائب رفع شعار “تمثيل المرأة” ثم قاد المعارك من اجل تحقيقه، إن كان في الكوتا النسائيّة او على صعيد تمثيل المرأة في الحياة السياسيّة، فلماذا يقرّر دوماً التغيّب عن المؤتمرات التي لها علاقة بهذا الشأن؟

قبل أيام قليلة، دعا وزير شؤون المرأة جان اوغسبيان الى مؤتمر تمحور حول “دور الأحزاب السياسية في تشجيع تمثيل النساء في انتخابات 2018 النيابية”، وذلك بالتعاون مع مؤسسات امميّة ودوليّة، حضره ستّة احزاب ممثلة بالمجلس النيابي وهي: القوات اللبنانية، تيار المستقبل، حزب الله، حركة امل، التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، لكن ابرز الغائبين عنه كان حزب الكتائب صاحب نظريات ادخال المرأة في الحياة السياسية.

وعلم ان مندوب الحزب الذي كان متوقع حضوره لكونه قد شدد على المشاركة، لكنها فاجئ المنظمين بغيابه دون تقديم عذر ما دفعهم الى الاتصال به مراراً للتأكد من حضوره دون ان يبادر الى الايجابة.