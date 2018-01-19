لحظات من”الجحيم” على متن طائرة ماليزية

عاش ركاب طائرة ماليزية فترة عصيبة وصفها بعضهم بأنها “لحظات من الجحيم”، عندما أصاب عطل محرك الطائرة وكاد يهوي بها.

وأوردت صحيفة “غارديان” البريطانية، الجمعة، أن الرحلة MH122 التابعة للخطوط الجوية الماليزية أقلعت من مطار سيدني في أستراليا، الخميس، باتجاه العاصمة الماليزية كوالالمبور وعلى متنها 224 مسافرا.

لكن رحلة الطائرة لم تتم كما كان مقررا لها، إذ بدأت تصدر أصوات عالية وتهتز بعنف شديد وهي على ارتفاع 11 ألف قدم، مما ترك المسافرين يرتعدون خوفا، وفي أذهانهم الطائرة الماليزية المفقودة عام 2014.

وقال مسافرون في شهاداتهم إنهم سمعوا أصوات فرقعة مزعجة ارتفعت حدتها مع مرور الوقت، مشيرين إلى أن الطيار اضطر إلى “إغلاق أحد المحركات” الذي أصابه خللا فيما يبدو.

وذكر أحدهم في تعليق على “فيسبوك”: “كنت أعتقد أن هذا لن يحدث، وإن حدث ففي الأفلام فقط. محرك الطائرة كان معطلا لأربع ساعات”.

وقالت أخرى: “سمعت أصواتا مزعجة للغاية من الجانب الأيمن للطائرة. كانت رحلة مثل الجحيم”.

وأجبرت الطائرة على الهبوط الاضطراري في مطار ألسي سبرينغز وسط أستراليا، وكان الهبوط عنيفا مما أضاف رعبا على الرعب الذي عاشه المسافرون في الجو.

ومن جانبها، قالت الخطوط الماليزية إن أولوياتها سلامة الركاب، مشيرة إلى أنها ستكشف أسباب العطل الفني الذي أصاب أحد محركات الطائرة.

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