الدولار صوب أدنى مستوى

انخفض الدولار قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل سلة عملات الجمعة متجها بذلك صوب الهبوط للأسبوع الخامس في موجة خسائر قد تكون الأطول منذ مايو 2015.

وتراجعت العملة الأميركية إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2014 هذا الأسبوع.

وظل مؤشر الدولار بالقرب من تلك المستويات اليوم مع تعرضه لضغوط، جراء مخاوف من احتمال توقف الحكومة الأميركية عن العمل.

ونزل المؤشر 0.3 بالمئة خلال اليوم إلى 90.243، وهو مستوى أعلى قليلا من الأدنى الذي سجله الخميس عند 90.113. وخسر المؤشر نحو اثنين بالمئة منذ بداية هذا العام.

وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.2276 دولار، مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أعوام، البالغ 1.2323 دولار، والذي سجله الأربعاء.

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