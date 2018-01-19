أنقرة لـ”الحر”: إلى “عفرين” سر !

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا من الحدود التركية، تظهر قوات للمعارضة السورية في طريقها إلى ريف إدلب الشمالي وريف حلب الغربي، وذلك كما يعتقد تحضيرا لمشاركتها في عملية عفرين.

وفي وقت سابق أفاد موقع “عنب بلدي” المعارض، بأن فصائل “الجيش الحر” شمالي حلب تعيش حالة من الاستنفار استعدادا للمشاركة في عملية عسكرية أعلنت عنها تركيا في عفرين.

وقالت مصادر عسكرية معارضة شمالي حلب، في حديث إلى عنب بلدي اليوم، الجمعة 19 كانون الثاني، إن بعض الفصائل استنفرت ورفعت الجاهزية قبل نقلها إلى مواقع متقدمة.

وبحسب المصادر العسكرية فإن خطوط الاشتباك الحالية بين الفصائل و”الوحدات” الكردية، تمتد على طول 40 كيلومترًا.



وأوضحت أن “عملية نقل الفصائل ستكون إلى مناطق ومواقع استراتيجية أكثر أهمية على المستوى العسكري”، مشيرة إلى أنه “لا تحرك حتى الساعة وكان من المفترض النقل أمس إلا أن الأمر لم يتم”.

وأعلن وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، اليوم، أن العملية العسكرية في عفرين بدأت في الواقع بقصف عبر الحدود، مؤكدا أنه ليس أمام أنقرة خيار آخر سوى “إزالة كافة خطوط الإرهاب شمال سوريا”، حسب تعبيره.

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