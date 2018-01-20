ريفي يتحصن بـ “الأقاويل”!

يردّد في مجالس بيروتيّة، أن الوزير اشرف ريفي بصدد الاعلان عن دعمه للائحة ستخوض المعركة الانتخابية في دائرة بيروت الثانية، تضم ستة مرشحين.

واللافت ان دور ريفي اقتصر بنسبة صغيرة على تسمية بعض المرشحين المحسوبين عليه، اما الحصة الاكبر فذهبت للاعضاء الاخرين التي تولوا تركيب اللائحة ونيلهم بركة التبني والدعم وليس التسمية، في خطوة اعتبرت انها “مسايرة لهم” من اجل الاستفادة من الاصوات.



ويتحصن ريفي في بيروت باقاويل تروجها ماكينته الانتخابية، بان يحوز على غالبية “منافسة” لدى البيارته القاطنين خارج العاصمة يمكنها ان ترفع قوته في الدائرة التي تصنف واحدة من الدوائر الساخنة.

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