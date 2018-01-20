الحديث عن إصدار عفو عام قبل الانتخابات!

20 يناير, 2018 - 10:26 صباحًا المصدر: ليبانون ديبايت
الحديث عن إصدار عفو عام قبل الانتخابات!

عاد الى الواجهة في الايّام القليلة الماضية قانون العفو العام الذي يشمل الاسلامييّن الموقوفين في السجون اللبنانيّة، والذي بحسب ما يُشاع من الممكن أن يصدر قبل موعد الانتخابات النيابيّة ما وضعه البعض في خانة الاستغلال الانتخابيّ.

عودة الحديث الجدّي عن قرب إصدار “العفو العام”، أغضبت كثيراً أهالي شهداء الجيش خصوصاً مع مطالبة بعض الاطراف والجماعات ان يشمل القانون أحمد الأسير، ما دفع نشطاء، وأصدقاء المؤسّسة العسكريّة والاوفياء لدم شهداء الجيش اللبنانيّ الذين سقطوا في معركتي نهر البارد وعبرا وغيرها من المعارك التي خاضوها بوجه الإرهاب، الى شنّ حملة استنكار واسعة ضدّ القانون في إطار هاشتاغ “#عفواً_لا_للعفو”، مُطالبين المسؤولين بإبعاد صفقاتهم الانتخابيّة عن المؤسّسة العسكريّة.

المصدر: ليبانون ديبايت
20 يناير, 2018

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