خليل: لا تراجع عن المعركة

قال النائب يوسف خليل لصحيفة “الجمهورية” بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون إنّ “الجلسة مع الرئيس عون تطرّقت الى ملفات عدّة أبرزها الانتخابات النيابية في كسروان، وقال لي الرئيس بطريقة غير مباشرة إنّني لن أكون على لائحة التيار الوطني الحرّ في كسروان لأنّ البعض يريد التغيير، مع أنّني شرحتُ له ما قمتُ به من جهد استثنائي لخدمة الكسروانيين، لكن يبدو أنّ القرار قد اتُّخِذ”.

وأكّد خليل أنه سيخوض الانتخابات، مشدّداً على “أنّ ربَّ السماوات وحده يمنعني من خوضها”، وقال: “بالنسبة الى التحالفات فقد تفاهمتُ مع القوات اللبنانية وأنتظر جوابَها، لكنّ الشيء الوحيد الأكيد أنْ لا تراجُع عن المعركة، والجميع يعرف حيثيتي وقوّتي ولن أفرّطَ بها.

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