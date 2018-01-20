مخزومي: لن نخاطر بالعلاقة مع السعودية

أكّد رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي أنّ “رئيس الحكومة سعد الحريري اتخذ خيارات بالتحالف مع ميشال عون والتيار الوطني الحر حليف حزب الله وهو في موقف لا يُحسد عليه”.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية خلال برنامج “نهاركم سعيد” مع الإعلامي بسام أبو زيد عبر الـLBCI أنّه “حتى اليوم لم نُنفذ إتفاق الطائف، والبعض يحاول تحريفه لما يخدم مصالحه”، مشيرًا إلى أنّه “يجب أن نكون واضحين إذا ماكنا نريد تعديل الطائف أو تطبيقه”.

واعتبر مخزومي أنّ “هناك إجتزاء من السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، وهو عكس ما يجب أن يكون، وهو ما يتجلى في ملف النفط”.



وعن الاعتبار السني في بيروت، قال إنّ “سببه أنّ تقارب رئاستي الحكومة والجمهورية أتى على حساب حقهم في الوظائف، مثلًا في بلدية بيروت 13% من موظفيها فقط هم من أهل بيروت وهذا انتقاصٍ من حقهم”، لافتًا إلى أنّ “بعض وزراء وممثلي السنة يأتون من خارج التركيبة، نحن اليوم نزيد أن نمثل بيروت، لا يمكن التضحية بوجود أهل بيروت”. وتابع قائلاً إنّه “مطلوب القيام بنشاطات مثل التي أقامتها بلدية بيروت ليلة رأس السنة، لكن ليس فقط في موسم الإنتخابات، أين كانت هذه الأعمال طوال هذه السنين؟”. وفي ما يتعلّق باستقالة الحريري، أكّد مخزومي أنّ “موقفنا كان واضح بعد استقالة الرئيس الحريري، رفضنا الاستقالة وطالبنا بعودته، ولكن لا يمكننا الاستمرار بالعمل السياسي بـ”المَونة”، يجب أن يكون هناك شراكة كاملة بين الرئاسات الثلاثة”، مؤكّدًا أنّ “لا خصام بينا وبين الرئيس الحريري، وفي ظل القانون النسبي تعدد اللوائح يغني بيروت، والخيار لأهلها”. وأِوضح أنّ “العلاقة مع المملكة العربية السعودية هي علاقة شعب لشعب ودولة لدولة، لن نخاطر بالعلاقة مع المملكة العربية السعودية، وبالأخص كسُنة وكأهل بيروت”. وأشار إلى أنّ “برنامجي الإنتخابي سيكون عقد مع المواطنين أُحاسب عليه”، معتبرًا أنّ “معارضتنا لحلفي 14 و 8 آذار كلفتنا مصالحنا”.

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