الجيش السوري دخل مطار أبوالظهور

أكدت مصادر ميدانية بدء اقتحام مطار أبو الظهور من قبل الجيش السوري صباح اليوم السبت 20-1-2018.

وأفادت مصادر إعلامية عن دخول مجموعات المشاة التابعة للجيش السوري إلى المطار التي تسيطر عليه جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها، حيث تندلع اشتباكات عنيفة داخله الآن.

وقال الاعلام الحربي إن الجيش السوري وحلفاؤه استعادوا السيطرة على قرى “تل سلمو جنوبي -رسم عابد -البويطة -الدبشية – زفر صغير – زفر كبير” بعد مواجهات مع “جبهة النصرة” والفصائل المرتبطة بها.

وأضاف أن الجيش السوري بات على أسوار مطار ابو الظهور من الجهة الجنوبية، بينما لا تفصله عنه من الجهة الجنوبية الغربية سوى قرية تل سملو شمالي.

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