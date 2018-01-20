لبنان على موعد مع المنخفض “الآيسلندي”

نشر الاب ايلي خنيصر على صفحته على فايسبوك شرحا وتوقعا لحالة الطقس في الايام المقبلة، وجاء فيه:

انحسر المنخفض الجوّي العاصف الذي ضرب الحوض الشرقي للبحر المتوسط، ومن المنتظر ان يتحوّل الطقس الى غائم ومشمس يومَي السبت والأحد بسبب ارتفاع الضغط الجوّي الى 1022 hpa نتيجة تمدد أطراف المرتفع الآزوري نحو مصر والبحر الأحمر، الأمر الذي سيوقظ المرتفع الشبه مداري ليومَين، فيُحرّك الرياح المدارية المعتدلة نسبياً، من شبه الجزيرة العربية نحو سوريا والأردن ولبنان ويرفع قيم الضغط الجوي فوق المملكة السعودية الى 1026hpa.

اذاً طقس لبنان ليوم الأحد، مشمس قليل الغيوم، ترتفع درجات الحرارة نهاراً، لتناسب عشاق التزلج.

لكن الأمر لن يطول ولن تُترَك المنطقة خاوية خالية للمرتفع الشبه مداري وللآزوري، حتى انّ المرتفع السيبيري الذي يسيطر على وسط آسيا بقيم عالية تصل الى 1061hpa، لن يتمكن من دعم الشبه مداري لكي يصدّ المنخفضات الأوروبية التي تتجه نحو الشرق الأوسط، لأن عين المنخفض الإيسلاندي مسلطة على المنطقة، ويده ستمدّه بالضغط المنخفض وبالخيرات مجدداً، فتطال لبنان وسوريا وفلسطين وتركيا وقبرص، فالضغط المنخفض للإيسلاندي سيغطي الجنوب الشرقي للقارة الأوروبية ويدعمها بالكتل القطبية الجليدية والمنخفضات الرطبة.

عين الايسلاندي ساهرة، وقيم ضغطه ممتازة تصل الى 975hpa والخيرات المرتقب وصولها ستعوض الخسائر والنقص في نسبة الهطولات.

الحرارة ليوم الأحد على الساحل: 19 نهاراً و 13 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 10 نهاراً و 2 ليلاً

في البقاع: 14 نهاراً و 3 ليلاً

الرطوبة بين 40 و 50%

الضغط الجوي : 1022hpa

الرياح جنوبية شرقية سرعتها بين 10 و 20 كلم في الساعة”.

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