تيم حسن يبتعد عن الأضواء بسبب زوجته!

رفض الفنان تيم حسن إجراء أي مقابلات صحفية أو تليفزيونية في الفترة الحالية بسبب زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني، وذلك على الرغم من عرض مسلسله “عائلة الحاج نعمان” على الشاشة.

وعن سبب رفض تيم حسن الظهور إعلامياً، قال مصدر مقرب من تيم أن قراره يعود إلى زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني، حيث إنه لاحظ أن معظم الأسئلة التي تطرح عليه تتمحور حول علاقتهما وكيف إنهما تعرفا قبل الزواج، وهذا النوع من الأسئلة لا يحبه خاصة وإنهما كانا متزوجان ولديهما أولاد، بحسب موقع إرم نيوز.

وأضاف المصدر أن تيم يشعر بالملل من الأسئلة المتعلقة بحياته الزوجية، لهذا قرر عدم التصريح بأي أمر يخص أموره الشخصية.

وكانت إحدى المتابعات لتيم حسن سألته عبر حسابه على انستقرام، عن سبب عدم ظهوره إعلامياً، ليجيب عليها كاشفاً السر قائلاً: “إنه وجد أن الأسئلة ترتكز على نجوم آخرين ولا يشعر إنه يأخذ حقه”.

وكان تيم حسن قد أشعل موقع انستقرام مع ظهوره الأخير مع زوجته وفاء الكيلاني أثناء احتفالهما برأس السنة، حيث أن ظهورهما سوياً يعد نادراً، على الرغم من طلبات محبيهما المستمرة بنشر صورهما معاً بشكل دوري.

وفي سياق آخر، يعرض حالياً لتيم حسن مسلسل “عائلة الحاج نعمان”، وعلى الرغم من إنه يعرض على قناة مشفرة إلا أن العمل يحقق نسبة مشاهدة عالية، بينما زوجته وفاء الكيلاني حتى الآن لم تطل على الجمهور في برنامج جديد.

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