إستجواب لبناني بتهمة التعامل مع إسرائيل

استجوبت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله اللبناني ج.أ.ص بتهمة التعامل مع إسرائيل والدخول الى لبنان خلسة منها، بعدما نجح في المحاولة الخامسة من القفز فوق الشريط الشائك.

وحضرت الجلسة ممثلة النيابة العامة القاضي منى حنقير التي طالبت بتطبيق مواد الاتهام بحقه، كما حضر وكيله المحامي صليبا الحاج، فطلب كف التعقبات بحق موكله من جرم التعامل مع اسرائيل لعدم توافر عناصر وادانته بتهمة الدخول إليها.

وكان المتهم الموقوف منذ ثلاثة أشهر قد التحق مع عائلته بوالده أ.ص المقيم في نهاريا منذ العام 2000 والمتهم بالتعامل مع إسرائيل.

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