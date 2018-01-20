برّي يبحث مع نقابة المحامين الأخطار المحدقة بلبنان

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، مجلس شورى الدولة برئاسة رئيسه هنري خوري الذي قدم له التقرير السنوي للمجلس، وتطرق الحديث الى شؤون قضائية وقانونية.

ثم التقى رئيس الهيئات الإقتصادية عدنان القصار وعرض معه الأوضاع الاقتصادية.

وبعد الظهر استقبل مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب أندريه الشدياق والنقباء السابقين، وقال الشدياق بعد الزيارة: “كانت زيارة بروتوكولية، ولكن تطرقنا خلالها الى بعدين مع دولته. البعد الأول الأمور النقابية وهو المحامي البارع وابن النقابة البار، وتطرقنا في مجال آخر الى الجوانب القانونية لأننا نقابة حق وقانون، من حيث نتائج الأخطار التي تحدق بلبنان والمنطقة على صعيدين بصورة خاصة موضوع القدس وما يستجره من خطر في مسألة التوطين. وتطرقنا الى الجدار الفاصل المصطنع المنوي إقامته على الخط الأزرق الذي لا يعكس في الحقيقة الحدود الدولية الفاصلة بين لبنان وفلسطين المحتلة على ما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من اتفاق الهدنة. وكان تطابق في وجهات النظر. الرئيس هو رأس السلطة الاشتراعية وهو يسوي الأمور من خلال هذا الموقع. ونقابة المحامين التي لها الدور الوطني بالإضافة الى الدور المهني ستتصدى وتتنكب هذه المشاكل من الزاوية القانونية”.

من الزوار أيضا الوزير السابق فيصل كرامي وكان عرض للأوضاع والاستحقاق الانتخابي. واكتفى كرامي بعد اللقاء بالقول: “الى الانتخابات در”.

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