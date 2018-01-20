أكبر كتاب في العالم… 10551 صفحة!

دخلت الروائية الجزائرية الشابّة “نورة طاع الله” إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتأليفها لـ “أضخم كتاب” في العالم وأكثره غرابة.

ويضم الكتاب الذي يحمل عنوان “أبواب النجاح”، 10551 صفحة، ويزن أكثر من 45 كغ، أمّا طوله فيبلغ 57 سنتيم.

تطرقت الكاتبة فيه لآلاف الحكم الشعبية والأمثلة القديمة والمقولات المأثورة المستوحاة من الحياة اليومية، وقامت بتحليلها وتضمينها في هذا المؤلف الضخم.

لم تتجاوز نورة طاع الله 28 سنة، وهي ابنة منطقة سطيف شرقي الجزائر، وحاصلة على شهادة الليسانس في الحقوق وشهادة الكفاءة المهنية في المحاماة، لكن مسارها الدراسي لم يمنعها من مواصلة هوايتها في الكتابة والتأليف حتى وصلت إلى العالمية، بعد مرورها بعدة مراحل.

وفي حديث للعربية.نت، قال نورة إنّ: “حلمها بتأليف هذا الكتاب، بدأ منذ الصغر عندما كان عمرها 13 سنة، حيث كانت مهتمة بتدوين كل الحكم والأقوال المأثورة والأمثلة الشعبية التي تسمعها بمحيطها الاجتماعي في دفتر خاص”، ورغم انشغالها بالدراسة الثانوية ثم الجامعية، إلاّ أنها كانت تخصص وقتا للكتابة.

وأضافت: “جمعت كل الحكم والعبر والمقولات التي دونتها منذ صغري، وتخليت عن العمل في المحاماة من أجل التفرغ لمشروعي الجديد، انعزلت عن العالم الخارجي وكنت أشتغل 18 ساعة يوميا، حتى استطعت أن أنهي الكتاب خلال سنة واحدة أو أكثر بقليل”.

وأوضحت نورة أن كتابها كان يمكن أن يكون أكبر وعدد صفحاته أكثر من 10551، إلا أنها اكتفت بهذا الرقم نظرا لعجز المطابع في الجزائر عن طبعه، وهي تطمح اليوم للذهاب بعيدا بهذا الإنجاز العالمي خاصة بعد دخولها إلى موسوعة غينيس.

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